La directrice générale de MTN-BENIN, Uche Ofodile était au cabinet du ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, ce lundi 1er juillet 2024. Le projet Yellow Care 2024, dont la thématique consiste à « Apprendre aujourd’hui, diriger demain » et plusieurs autres programmes scolaires étaient au cœur des échanges.

Les actions de MTN-BENIN au profit du système éducatif béninois exposées au ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C’était à l’occasion d’une audience lundi 1er juillet 2024. Uche Ofodile, directrice générale de MTN-BENIN a exposé à l’occasion, le projet Yellow Care 2024, « Apprendre aujourd’hui, diriger demain » à l’autorité ministérielle.

Selon une publication du ministre, ce programme vise la construction d’un module de trois classes, équipé de tables et de bancs au Ceg de Vêkki. L’objectif visé est d’offrir de meilleures conditions d’étude à 120 élèves ; la construction de deux barques motorisées pour sécuriser le déplacement des élèves ; la construction d’une cyber-barque entièrement équipée de 20 ordinateurs pour offrir aux élèves les opportunités d’un monde moderne et connecté ; des formations dispensées dont certaines en langues nationales et qui ont couvert l’initiation à la robotique et à la programmation ; le don des milliers d’accessoires scolaires recyclés à partir de bâches publicitaires. « Nous avons également échangé sur d’autres programmes en perspectives notamment TITA Digital Skills et MTN Skills Academy dont l’objectif est de faciliter l’inclusion numérique total au Bénin », a écrit le ministre à travers une publication sur sa page Facebook.

Après avoir salué le groupe MTN, pour toutes ses actions en faveur du Bénin, le ministère de l’enseignement secondaire notamment, Kouaro Yves Chabi a rappelé la stratégie de l’enseignement technique et de la formation professionnelle adoptée par le gouvernement en 2019, et en cours de mise en œuvre pour accroître l’offre éducative et offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux enfants. Le programme Yellow Care 2024, a-t-il souligné, est en parfaite harmonie avec l’ambition du gouvernement. Il a pour finir, formulé le vœu que « de commun accord », d’autres programmes plus innovants soient bâtis pour le bien du système éducatif.

F. A. A.

3 juillet 2024 par ,