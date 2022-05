Uche OFODILE élue 3ème vice-président du CNP Bénin

Au terme d’une assemblée générale élective tenue à l’hôtel Novotel de Cotonou, ce mercredi 25 mai 2022, le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Bénin (CNP Bénin) a été élu. Eustache KOTINGAN, président sortant a été reconduit pour un autre mandat de 05 ans. Il sera assisté dans ses fonctions de Régis FACIA, Lazare NOULEKOU, et Uche OFODILE, respectivement premier, deuxième et troisième vice-présidents.





Dans son message, le nouveau président a remercié les membres du Conseil d’administration qui l’ont désigné comme « candidat unique ». « C’est avec l’aide de chacun d’entre vous que je serai le président de tous, et pour tous en mettant l’accent sur des priorités communes et sur une coopération renforcée de plus en plus projetée vers l’extérieure et le CNP Bénin », a-t-il déclaré.

Pour ce second mandat, Eustache KOTINGAN entend relever le défi de la présidence dans « un esprit de service, de passion et de détermination ». A cet effet, il a invité les chefs d’entreprises à se joindre à lui dans un engagement civique résolu au service d’un avenir durable. « Je vous invite à construire tous ensemble le patronat revitalisé et à œuvrer ensemble à une renaissance », a-t-il lancé rassurant de ses actions à renforcer le rôle du CNP Bénin en restaurant l’unité et le dynamisme de l’institution patronale, et à lui faire prendre une nouvelle direction.

Le président réélu du CNP Bénin n’a pas manqué d’évoquer ses priorités pour le nouveau mandat. Il a évoqué entre autres un secteur privé organisé autour du développement durable ; la promotion de la paix ; le renforcement du rôle du secteur privé dans le développement économique et social du pays ; et accorder à la jeunesse toute l’attention et l’espace qu’elle mérite dans le monde des affaires.

« Les jeunes doivent devenir les tous premiers acteurs du changement », a souligné Eustache KOTINGAN.

Sous la direction du président élu, la directrice générale de MTN Bénin compte faire un travail formidable pour faire avancer le secteur privé. « Je suis très heureuse et très fière de faire partie de ce conseil d’administration et je suis impatiente de travailler avec le bureau pour faire avancer le secteur privé au Bénin », a confié Uche OFODILE.

Composition du nouveau bureau

Président : Eustache KOTINGAN

1er vice-président : Régis FACIA

2ème vice-président : Lazare NOULEKOU

3ème vice-président : Uche OFODILE

Secrétaire général : Francine AISSI HOUANGNI

Secrétaire général adjoint : Clovis AGOSSOU

Trésorier général : Max Fabrice AGBOTA GBETOHO

Trésorier général adjoint : Justin AZODOGBEHOU

Conseiller spécial du président : Nicolas ADAGBE

Conseiller à la santé : Dr Philipe JHONSON

