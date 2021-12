UBA Bénin s’implifie l’accès aux comptes bancaires en s’associant à Moov Money

Les responsables de UBA Bénin en partenariat avec ceux de Moov Money ont présenté ce vendredi 10 décembre 2021 le service « Push and Pull ». Un service qui permet le transfert de fond, d’un compte bancaire UBA vers un compte compte Moov Money et vice versa.

Selon la directrice des Opérations et des Partenariats d’Emission de Monnaie Electronique, Aïssatou Diallo, l’objectif de ce partenariat entre Moov Money et UBA est de mieux satisfaire les clients et partenaires.

Le Directeur général par intérim de UBA Bénin, Kayodé Ebitigha a montré que UBA s’investit dans le digital pour le bonheur de ses clients. « Vous l’avez sans doute remarqué, UBA s’investit chaque jour encore un peu plus à proposer à sa clientèle des produits et service innovants avec pour support le numérique », a-t-il indiqué. Il a rappelé que cet effort de digitalisation de la Banque a été reconnue et saluée la semaine écoulée par le sacre de UBA entant que Banque de l’année 2021 à l’occasion de “The Banker Awards”.

Grâce au partenariat entre UBA Bénin et Moov Africa, les abonnés détenteurs d’un compte à UBA peuvent déposer, retirer et transférer rapidement de l’argent, où qu’ils soient. Ils peuvent désormais approvisionner leur compte ou carte bancaire UBA, via Moov Money sans se déplacer (PUSH) et également déposer, à partir de leurs comptes (courant ou épargne) UBA ou de leur carte VISA prépayée UBA, de l’argent sur leur compte MOOv Money et retirer ensuite dans tous les points Moov Money au Bénin (PULL). « C’est très facile et rapide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a soutenu Lionel Dotou du département développement produit Moov Money.

Les clients de UBA Bénin, abonnés de Moov Money peuvent donc transférer leur argent en toute liberté.

Il faut préciser que le service est aussi accessible par les agents Moov Money. Ces derniers peuvent effectuer le transfert de compte Moov Money vers un compte bancaire UBA, le transfert compte Bancaire UBA vers compte Moov Money, consulter le solde du compte bancaire et vérifier les dernières transactions. « On a mis en place ce système pour que nos agents puissent également effectuer leurs différentes transactions vers leurs comptes UBA », a ajouté Lionel Dotou.

Pour activer ce service, ils peuvent soit se rendre dans l’une des agences UBA ou souscrivez à distance en composant *885*1*3# et suivre les instructions ! Une fois que l’offre est souscrite, pour effectuer toute transaction, il faut de taper le code *855*1*3#.

Marcel H.

11 décembre 2021 par