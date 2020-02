Trois morts dans un accident de circulation à Kétou

03 morts et des dégats matériels, c’est le bilan d’un accident de circulation qui s’est produit vendredi 14 février 2020 à Kétou.

Un véhicule personnel transportant des bidons d’essence en provenance de Illara dans la commune de Kétou a percuté un pont après avoir perdu le contrôle de son volant. L’accident serait causé par l’éclatement des pneus du véhicule.

Le chauffeur, son apprenti et une dame qui était devant son étalage ont été tués.

Plusieurs marchandises et une moto ont été brûlés.

