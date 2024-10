Trois militaires poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste

Ce jeudi 17 octobre 2024, trois militaires dont un nigérien et deux béninois ont été auditionnés par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis dans une affaire de vente présumée d’uniformes militaires à des groupes armés.

Des militaires en intelligence avec des organisations terroristes. Au nombre de trois dont un nigérien et deux béninois, ils ont été auditionnés ce jeudi 17 octobre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). On les accuse d’avoir vendus des uniformes des Forces de défense et de sécurité (FDS) à des groupes armés.

Selon les déclarations, l’un des prévenus a été appréhendé dans la ville de Malanville, dans le département de l’Alibori avec en sa possession, 31 treillis dont 28 uniformes des militaires nigériens, et 03 uniformes de militaires béninois. Le tout selon Libre Express, devrait être remis à un gendarme nigérien se trouvant soit à Dosso, Gaya, ou Tillabéry.

A la barre, les prévenus n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Il s’agit selon l’un d’entre eux, d’un commerce qui se fait entre militaires nigériens et béninois. Le montant d’une tenue à l’en croire, est de 8000 francs CFA.

En détention provisoire depuis le 16 août 2024, ils retournent en prison en attendant la suite du procès prévu pour le 28 novembre 2024.

F. A. A.

