Trois jeunes brûlés vifs, la maison d’un élu local incendiée

Trois jeunes hommes ont été brûlés dans la nuit du vendredi 27 janvier 2023 à Tosso, un village situé dans de l’arrondissement de Gbanlin, commune de Ouèssè. Ils sont accusés de la mort par noyade de leur ami.

Une foule surexcitée a brûlé trois jeunes hommes à Ouèssè, dans le département des Collines. Le drame a lieu dans la nuit du vendredi 27 janvier 2023. Selon nos sources, les victimes au nombre de trois s’étaient rendues dans la rivière Gbeffa pour une baignade avec leur ami, Norbert. Pendant que tous se baignaient, ce dernier prit le chemin pour aller faire ses besoins.

L’ayant plus vu après quelques moments d’attente et de recherche, ils décident de rentrer à la maison avec sa moto.

Soumis à l’interrogatoire une fois rentrés à la maison, les trois jeunes ont été enfermés dans la chambre du chef de village. La situation a dégénéré quand un habitant du village de Tosso est venu chez le délégué informer les gens que les habitants du village de Vossa ont tué Norbert.

Une information qui a suscité la colère des habitants de Tosso qui ont un mis feu à la case du chef du village où étaient enfermés les trois jeunes, et ce, malgré l’opposition de ce dernier. Face à l’ampleur de la situation, l’élu local alerte la police.

F. A. A.

29 janvier 2023 par ,