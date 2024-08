Travaux d’Assainissement dans la rue Gondouana (Fidjrossè)

La rue dite Gondouana en quittant Fidjrossè fin pavé vers le carrefour Houénoussou bénéficie du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou. Depuis quelques semaines, des travaux d’installation de collecteurs d’eau sont en cours dans cette rue.

Réduire de façon significative la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations. C’est l’objectif du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) inscrit dans le PAG 2021-2026. La mise en œuvre de ce programme permet de doter plusieurs quartiers de Cotonou des ouvrages d’assainissement tels que les collecteurs d’eaux, des bassins de rétention, l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides et autres infrastructures socio-économiques durables pour un meilleur développement économique et social du Bénin.

Des collecteurs d’eaux sont en cours d’installation dans la rue dite Gondouana, fin pavé Fidjrossè. Il est aussi prévu le bitumage de cette rue jusqu’au niveau du Lab- Fondation Zinsou. Ces infrastructures permettront une meilleure évacuation des eaux de pluie, contribuant ainsi à la lutte contre les inondations.

Les entreprises groupement L’Alternative BTP et EGK sont chargées de l’exécution des travaux. Pour garantir la qualité des travaux, plusieurs entreprises spécialisées assurent le contrôle et la surveillance des travaux. Il y a le groupe Deco, Tecknicart, Safi et Betaci. Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) est financé par plusieurs partenaires techniques et financiers dont la Banque Mondiale.

