Tout est fin prêt à Bembèrèkè, Sinendè et Nikki

À quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote, points focaux et coordonnateurs d’arrondissement se donnent la main pour un démarrage effectif de la présidentielle, ce dimanche 11 avril 2021, dans les communes de Bembèrèkè, Sinendé et Nikki, département du Borgou.

Les représentants de la CENA dans le département du Borgou s’affairent pour un bon démarrage du scrutin. Après la tension et les protestations du mardi 6 avril dans certaines localités du septentrion, le calme semble revenir.

À Nikki, la journée de ce samedi, veille de la présidentielle, est bien chargée pour les points focaux et coordonnateurs d’arrondissement. << Nous venons de recevoir le matériel sensible et les différents coordonnateurs sont en train d’entrer en possession de leurs colis. >>, affirme Taofick Ali, Point focal Nikki de la CENA.

Plus loin, dans la commune de Bembèrèkè, la répartition des matériels se fait sur place. Les présidents de poste de vote sont invités à venir ce dimanche dans leur arrondissement à 6 heures au plus tard, pour la réception du matériel et autres accessoires de bureau de vote.

<< Tout va bien à Bembèrèkè, nous avons déjà le matériel lourd, les urnes, les isoloirs. Tout est au nombre. Nous avons 49 postes de vote pour l’arrondissement de Bembèrèkè centre>>, précise Dramane Alassane, Coordonnateur CENA.

Selon Immorou Abdoulaye, Coordonnateur de l’arrondissement de Siki, dans la commune de Sinendé, tout se passe bien pour que le vote de ce dimanche se déroule sans anicroche. << Les élections se préparent à merveille. Tout le matériel lourd est au point. Par exemple chez moi, j’ai 21 postes, il manquait 2 urnes. Je me suis entendu avec le collègue de Sinendé qui m’a accordé les 2 urnes et les 4 isoloirs qui manquaient>>, a-t-il précisé.

Boniface CAKPO

