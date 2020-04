Tous les citoyens sans masque seront interpellés

Le port de masque est désormais obligatoire en tous lieux dans les communes du cordon sanitaire du Bénin. C’est une décision du gouvernement en date du lundi 6 avril 2020 qui prend effet à compter du mercredi 8 avril 2020 à 00h.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique par un communiqué en date du lundi 7 avril 2020 invite instamment chaque citoyen vivant dans les communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Zè, So-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra à se munir de son masque de protection.

Sacca Lafia précise que le citoyen doit porter son masque avant de sortir de chez lui, qu’il soit à moto ou en voiture.

« En conséquence, quiconque n’a pas son masque de protection est invité à rester chez lui », prévient le ministre.

Les forces de défense et de sécurité sont instruites à l’effet « de multiplier les patrouilles pour contrôler l’application stricte de cette mesure à partir du mercredi 8 avril en vue d’interpeller tout contrevenant ».

Akpédjé AYOSSO

