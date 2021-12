Tonato sur le nouveau chantier de l’Assemblée Nationale

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, était, ce mercredi 08 décembre 2021, sur le chantier de construction du nouveau siège de l‘Assemblée nationale. S’enquérir du niveau d’avancement des travaux, c’est l’objectif de la visite de José Tonato.

Après une séance de travail avec l’entreprise en charge des travaux, le ministre du cadre de vie et du développement durable a visité tous les compartiments du chantier dont le niveau d’évolution satisfait.

José Tonato était accompagné du directeur général de l’habitat et de la construction, et du directeur général de la SImAU.



F. A. A.

