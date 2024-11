Théodore Holo réagit à l’affaire coup d’Etat

Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle s’est prononcé sur l’affaire coup d’Etat qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Bénin. Dans le JT 13h de Eden TV ce mardi 05 novembre 2024, il souligne que « c’est un abus de parler de coup d’Etat ».

Théodore Holo s’invite dans le débat sur l’affaire présumée de tentative de coup d’Etat. Sur Eden TV ce mardi 05 novembre 2024, il a exprimé son point de vue. Pour lui, « c’est un abus de parler de coup d’Etat » car, un coup d’Etat suppose « la conquête par une autorité instituée en violation de l’ordre constitutionnel ». Ce qui n’est pas le cas dans le dossier pour lequel Olivier Boko, homme d’affaires et Oswald Homéky, ancien ministre des sports, sont poursuivis. « Les personnes citées n’ont aucune fonction qui leur permette d’exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l’ordre constitutionnel », a-t-il soutenu. Examinant le statut des deux accusés, l’ancien président de la Cour constitutionnelle fait savoir que Olivier Boko est toujours un homme d’affaires, et Oswald Homeky, un ancien ministre des sports. Selon l’homme de droit, même au poste de ministre des sports, Oswald Homeky n’a pas les moyens de violer l’ordre constitutionnel. Pour lui, il y a peut-être « menace sur la sécurité de l’Etat », « atteinte à la sûreté de l’Etat. Il y a peut-être volonté de rompre l’ordre constitutionnel », a-t-il précisé soulignant qu’il revient aux juristes, aux magistrats de le définir et l’apprécier. Rejetant toute conquête du pouvoir en violation de l’ordre constitutionnel, le professeur Holo a formulé le vœu que dans ce dossier, le droit en la matière soit dit.

Olivier Boko et Oswald Homéky ont été interpellés dans la nuit du lundi 23 septembre 2024, pour des faits présumés « d’atteinte à la sureté de l’Etat, blanchiment de capitaux, et corruption d’agent public ».

Le dossier est pendant devant la CRIET.

F. A. A.

6 novembre 2024 par