Talon salue le professionnalisme des forces de sécurité

Les Forces de Défense et de Sécurité du Bénin ont présenté ce jeudi 21 janvier 2021, leurs vœux de nouvel an au Chef de l’Etat, Patrice Talon. Le président de la République a appelé les forces de défense et de sécurité à une coopération agissante renforcée.

Le Contre-Amiral Patrick Aho, en qualité de porte-parole des forces de sécurité et de défense a présenté à Talon ses vœux de bonne année 2021. Dans son message, il s’est réjoui de la prise en compte de l’enjeu sécuritaire dans le Programme d’Actions du Gouvernement.

Le chef d’État major Général des Forces Armées Béninoises a relevé les efforts et réformes du gouvernement pour donner aux forces de sécurité les moyens matériels financiers et humains, nécessaires à la réalisation de leurs missions.

« La consolidation des réformes institutionnelles en cours avec l’adoption des textes statutaires et la création de la garde nationale devraient permettre à nos unités opérationnelles de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels », a affirmé le Contre-Amiral Patrick Aho. En cette année 2021, souligne-t-il, les forces de défense et de sécurité auront la lourde mission de sécuriser le processus électoral, de garantir la continuité des institutions et d’assurer la quiétude de tous les citoyens.

Patrice Talon, chef Suprême des Armées a souhaité aux Forces de Défense et de Sécurité une santé robuste et du génie pour accomplir les missions.

Le président de la République a apprécié le rôle majeur des forces militaires et paramilitaires dans la gestion de la pandémie du Covid-19 au plan national. Il a salué le professionnalisme et l’esprit de patriotisme des forces de défense et de sécurité.

Pour 2021, Patrice Talon compte sur le savoir-faire et la détermination des forces de défense à mettre le pays à l’abri de l’insécurité. « J’appelle toutes les composantes des forces de défense, de sécurité et assimilées à une coopération agissante renforcée pour qu’ensemble dans la cohésion vous soyez à la hauteur des attentes de la Nation », a déclaré la chef de l’Etat. Patrice Talon a également reçu les vœux du Corps diplomatique.

AAA.

21 janvier 2021 par