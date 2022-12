TOUT POUR VERONIQUE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il y a une grande partie de mes Neveux qui commencent à trouver que discrimination positive devient trop chez leur cousin Patou, en faveur de la gente féminine...

Entre autres, c’est elle qui a, à elle toute seule ,tout un Institut dédié ( INF), dirigée par ma petite Nièce Claudine PRUDENCIO, c’est elle la loi désormais protège sévèrement contre quelque indélicat professeur, tenté de faire usage de sa braguette au lieu ou en lien avec un bic rouge, et même qu’en cas de grossesse volontaire, c’est elle qui pour s’éviter une détresse émotionnelle peut légalement décider d’ une interruption ; c’est elle qui un doigt dans le nez, est déjà assurée d’envoyer au moins 24 représentantes au Parlement le 8 janvier prochain, avant même la tenue du vote...Dernier gateau à coté de la cerise, c’est elle qui avec déjà sa scolarité gratuite la plus étendue , va encaisser plus de neuf milliards de bourses spéciales pour élève fille méritante...

Néanmoins, vous êtes des pagailleurs, vous tous mes Neveux parents, qui dites qu’après échographie, il y en a parmi vous qui seront désormais tentés d’avorter les fœtus mâles !

Votre Oncle AGBAYA

