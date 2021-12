Suspension des Aspirants au métier d’enseignant grévistes

Les Aspirants au métier d’enseignant (AME) signataires de motion de grève ne pourront plus accéder à leurs établissements respectifs. Le ministre des enseignements secondaire, technique, et de la formation professionnelle à travers une note en date du 3 décembre 2021, adressée aux directeurs départementaux de l’Atlantique, du Mono et de l’Ouémé, a ordonné leur suspension.

Selon la note signée du directeur de cabinet, Garba Ayouba, les AME signataires de la motion de grève « ont violé les dispositions de l’article 12 du contrat de travail qu’ils ont librement signé. En agissant ainsi, ils ont contribué à désorganiser volontairement la bonne marche des établissements et faire perdre aux apprenants des heures de cours ».

Des instructions ont été données à l’effet de procéder systématiquement à leur remplacement par les suppléants de la liste en attente.

Afin de revendiquer un mieux-être, les aspirants aux métiers d’enseignant ont annoncé une grève de 72 heures qui devrait démarrer ce lundi 06 décembre 2021.

