Sunu Assurances fait dons d’équipements et de matériels au gouvernement

Le Groupe Sunu Assurances accompagne le gouvernement béninois dans ses efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus sur le territoire national. Le directeur général du Groupe, Lassina Coulibaly a remis un lot de matériels et d’équipements au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin ce vendredi 27 mars 2020. D’une valeur de 20 millions de francs CFA, le don offert est composé d’assistants respiratoires, de gels hydroalcooliques, de gants et de masques, etc.

« Dans une situation de crise comme celle que nous impose le Coronavirus, chaque citoyen, chaque association ou chaque entreprise a l’obligation d’apporter sa contribution aussi modeste qu’elle soit, à la riposte commune », a souligné le directeur général de Sunu Assurance Bénin, Lassina Coulibaly. Très sensible aux efforts du gouvernement, souligne-t-il, le Groupe Sunu Assurance Bénin a alors décidé de « participer à cet élan collectif pour vaincre le Coronavirus ». Il y va de la responsabilité sociale de l’entreprise », a précisé le directeur général du Groupe.

Outre le geste à l’endroit du gouvernement, Sunu Assurances Bénin a équipé ses deux directions et l’ensemble de ses agences de gels hydro alcooliques. Des gants et des masques ont été mis à la disposition de son personnel afin d’éviter la propagation du Covid-19 dans le pays.

Exprimant ses remerciements et la reconnaissance du gouvernement du président Patrice Talon au Groupe Sunu Assurances, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a souligné que le don offert sera apprécié à sa juste valeur.

Outre le Bénin, le Groupe Sunu Assurances a doté les gouvernements des 15 pays où il intervient des mêmes équipements et matériels pour un montant estimé 310 millions de francs CFA.

F. Aubin AHEHEHINNOU

28 mars 2020 par