L’Offe œuvre pour la complétude des données

L’Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe) a initié une série de sessions régionales de revue et d’évaluation des statistiques entre les acteurs impliqués dans le renseignement de la base. L’étape de Ouidah, qui a réuni les acteurs des départements du Littoral et de l’Atlantique s’est déroulée les 26 et 27 Novembre 2020 à l’hôtel Tera Nostra à Ouidah. La session a connu son épilogue vendredi dernier.

Les acteurs à la base du secteur de l’action sociale sont désormais mieux outillés pour bien renseigner et fédérer les données du secteur au niveau du Système intégré des données relatives à la famille, la femme et l’enfant, Nouvelle génération (SIDoFFE-NG).

En deux jours, plusieurs acteurs ont été formés par l’Offe pour le remplissage du SIDoFFE-NG. Il s’agit des chefs des centres de promotion sociale (Cps), agents des formations sanitaires, de la police républicaine, de l’inspection du travail, du centre intégré de prise en charge des victimes des VBG (Cipec), des directions départementales des enseignements, et les Directrices départementales des affaires sociales et de la microfinance des départementales du Littoral et de l’Atlantique.

La session s’inscrit dans le cadre du processus de la modernisation du nouveau système d’information et vise à contribuer à une meilleure production et exploitation des données générées par la base sur les cibles de l’action sociale au Bénin.

« Le défi du Ministères des affaires sociales et de la microfinance de fournir des informations statistiques crédibles, harmonisées en temps réels n’a été relevé que grâce à l’engagement de tous les acteurs intervenant dans le sous-secteur de l’action sociale ainsi que de l’accompagnement des Ptfs », a rappelé le Directeur général de l’Offe, à l’ouverture des travaux.

A en croire M. Nassirou Kassoumou, le SIDoFFE-NG a l’ambition de fédérer toutes les données statistiques du secteur produites aussi bien par les agents du ministère des affaires sociales que par ceux des autres ministères sectoriels y compris les organisations de la société civile.

Pour atteindre cet objectif, chacun des acteurs doit jouer le rôle qui est le sien en remplissant convenablement les données.

C’est pourquoi l’Observatoire a donné l’occasion à l’ensemble des acteurs du Littoral et de l’Atlantique impliqués dans le processus, pour apprécier et évaluer les premières données statistiques produites par le système désagrégées par âge et par sexe sur les cibles de l’action sociale en vue de son amélioration.

Le SIDoFFE-NG pour la protection sociale

Loin de l’ambiance des bureaux, à Ouidah, ils ont appris du savoir-savoir-faire des experts de l’Offe qui conduisent le processus depuis trois ans. Dans une démarche participative et grâce aux différents travaux de groupe, la session a permis aux participants de comprendre le fonctionnement du dispositif de collecte de données, d’explorer avec M. Florent Maroya de l’Offe, les statistiques produites par le SIDoFFE-NG au terme du premier semestre de l’année 2020 pour leur appréciation. L’exercice a aussi permis à chaque acteur de s’identifier à travers les indicateurs de la base et de les renseigner. Selon le Dg Nassirou Kassoumou, cet atelier a permis aux participants de « connaître davantage le SIDoFFE-NG et leur a donné l’occasion de comprendre qu’il s’agit d’une base transversale en matière de protection sociale ». Le SIDoFFE-NG, éclaire-t-il n’est donc pas le système d’information du ministère des affaires sociales et de la microfinance mais plutôt de tout le secteur de la protection sociale.

Au terme de la formation, le DG de l’Offe s’est réjoui du bon déroulement des différents travaux et des résultats de l’atelier. Pour lui, cet atelier donne lieu à de nouvelles réflexions pour améliorer le système. « Tous les objectifs fixés à cette session sont atteints mais ces résultats appellent à d’autres tâches urgentes à faire », a-t-il soutenu à la cérémonie de clôture des travaux.

Une session enrichissante

Les acteurs impliqués dans le remplissage du nouveau système sur les cibles l’action sociale sont sortis de cet atelier plus engagés. C’est le cas de l’assistant du Directeur départemental de la police républicaine du Littoral. « Cet atelier m’a permis de comprendre et de m’approprier le SIDoFFE-NG. Il nous revient en tant que policiers de jouer notre partition en prenant la base comme notre chose et en la renseignant correctement pour le bonheur des couches vulnérables. », a témoigné le commandant Vital Akpo.

Pour Lamatou Alassane O., Directrice départementale du travail et de la fonction publique de l’Atlantique, « cette session est très enrichissante parce qu’elle a permis de se familiariser avec le SIDoFFE-NG ».

Elle souhaite qu’il ait une bonne collaboration entre les Cps et sa direction en ce qui concerne la traite des enfants.

Quant à Géneviève Arawo, Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Littoral, l’exercice n’est pas nouveau. « C’est toujours agréable d’apprendre davantage. Il y a des éléments nouveaux que nous avons appris au cours de cet atelier grâce au leadership du DG de l’Offe et des partenaires qui accompagnent l’Observatoire dans ce processus de modernisation du SIDoFFE-NG », a-t-elle conclu.

Juliette MITONHOUN

