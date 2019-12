Soleil FM suspendue jusqu’à nouvel ordre

Les programmes de la radio Soleil FM sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Cette décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a été notifiée mardi 17 décembre aux responsables de la radio.

’’La Direction de Soleil FM informe les auditeurs de la radio que par correspondance en date de ce jour mardi 17 décembre 2019, la HAAC nous demande de suspendre nos émissions à partir de minuit et ce, jusqu’à nouvel ordre’’, ont posté les responsables de l’organe sur les réseaux sociaux. ’’Notre convention est arrivé à expiration et le processus de renouvellement que nous avons enclenché dans le délai requis n’a pas prospéré pour le moment’’, précisent les mêmes sources.

Dans la soirée de mardi 17 décembre, la HAAC a adressé une correspondance aux responsables de l’organe les informant de sa décision. Dans sa correspondance, le président de l’organe de régulation des médias, Rémi Prosper Moretti, fait observer que la HAAC a été saisie le 28 août 2019 par les responsables de la radio pour renouvellement de leur convention avec l’institution. Mais cette demande a été faite par le sieur Jérôme Kassa en sa qualité de directeur de la radio et non représentant dûment mandaté du promoteur.

Il est reproché au promoteur, M. Sébastien Ajavon, à défaut de venir lui-même faire les formalités, de ne pas avoir dûment mandaté un représentant pour lesdites formalités.

L’organe de régulation des médias a alors décidé de suspendre les émissions de Soleil Fm dès ce mardi à 00 heure jusqu’à nouvel ordre.

La radio Soleil FM a démarré ses émissions au Bénin depuis le 20 décembre 2013.

D. M.

18 décembre 2019 par