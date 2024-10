Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa et Bénin Tourisme pour valoriser la destination Bénin

Partenariat stratégique entre le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, premier hôtel 5 étoiles du Bénin, et Bénin Tourisme, agence officielle dédiée au développement touristique du Bénin ! Les deux structures ont annoncé une collaboration.

Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa et Bénin Tourisme ont signé un accord de partenariat pour promouvoir la destination Bénin sur les marchés internationaux, avec un accent particulier sur le tourisme haut de gamme et l’accueil de grands événements.

« Ce partenariat est une opportunité unique pour nous de contribuer activement à l’essor du secteur touristique béninois. En collaboration avec Bénin Tourisme, nous mettrons en lumière la beauté exceptionnelle de ce pays et offrirons une expérience inoubliable à nos clients, qu’ils soient en voyage d’affaires ou de loisirs », a indiqué Juliette PERON, Directrice Générale du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa.

Pour Sindé CHEKETE, le Directeur Général, le partenariat permettra de porter le Bénin sur la scène internationale. « Ensemble, nous renforcerons la notoriété de nos marques et offrirons des expériences authentiques, ancrées dans la culture béninoise », a-t-il précisé.

Concrètement la collaboration se traduira par plusieurs initiatives, notamment : le développement de packages exclusifs pour les touristes désireux de découvrir les splendeurs de Cotonou et ses environs tout en séjournant dans un cadre luxueux ; des campagnes de co-branding et de promotion conjointe sur les marchés clés, visant à renforcer la visibilité́ des deux marques, associant les standards de luxe du Sofitel et l’authenticité́ béninoise promue par Bénin Tourisme ; l’organisation d’événements de prestige au Sofitel, mettant en valeur les savoir-faire béninois et facilitant les échanges culturels ; la formation du personnel hôtelier sur l’histoire et la culture du Bénin, afin d’enrichir l’expérience client et de créer un lien authentique avec la destination.

Le partenariat prend également en compte l’organisation d’événements au profit de la presse et des influenceurs. L’objectif est de maximiser la visibilité́ médiatique et digitale du Bénin. Le Sofitel s’engage à fournir des facilités d’accueil, notamment via l’hébergement de journalistes et influenceurs recommandés par Bénin Tourisme, pour deux nuitées par mois.

La collaboration entre le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa marque une nouvelle ère dans la valorisation de la destination Bénin à l’international. Avec des plages immaculées, des parcs nationaux exceptionnels et des sites historiques fascinants, le Bénin est classé parmi les 10 destinations à explorer, selon le classement Lonely Planet de 2024.

À propos du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa

Situé en plein cœur de Cotonou, carrefour économique du Bénin, à seulement cinq minutes de l’aéroport international de Cotonou Cadjèhoun et à proximité des sites emblématiques comme la Place de l’Amazone, la ville historique de Ouidah et la cité lacustre de Ganvié, le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa s’étend sur un site de 29 hectares. L’hôtel dispose de 198 chambres, dont 14 suites et cinq suites duplex avec piscine privée. Il propose également une expérience gastronomique, des services de bien- être, des divertissements et des événements professionnels pour des séjours personnalisés. Véritable galerie d’art, l’hôtel expose également 150 œuvres contemporaines d’artistes béninois, offrant à ses visiteurs une immersion dans l’art béninois.

À propos de Bénin Tourisme

Bénin Tourisme est l’agence officielle de l’État béninois, en charge de la promotion et du développement du tourisme. Avec pour mission de faire du Bénin une destination incontournable, elle se consacre à valoriser les atouts touristiques du pays à travers des initiatives innovantes et des collaborations prestigieuses.

