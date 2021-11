Sèton Pascal Lokonon nommé directeur des Systèmes d’Information

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 24 novembre 2021 sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Une seule nomination a été prononcée au Ministère de l’Industrie et du Commerce.

Sur proposition du ministre, M. Sèton Pascal Gélase Lokonon est nommé Directeur des Systèmes d’Information au Ministère de l’Industrie et du Commerce. La Direction des systèmes d’information assure, en relation avec toutes les structures du ministère, la conception, la mise en œuvre, la coordination et le suivi-évaluation d’actions intégrées. La Direction des Systèmes d’information comprend : le Secrétariat ; le Service infrastructures et systèmes ; le Service Exploitation, Postes de travail, Applications, et eServices ; le Service de pré-archivage et de gestion des savoirs.

