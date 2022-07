Série de Concerts avec World Cola les 9,10,23 et 24 juillet à Fidjrossè

La Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) à travers sa marque de boisson World Cola organise une série de concerts à la plage de Fidjrossè, Cotonou.

Du ouf tout long de ce mois de juillet avec la SOBEBRA. Elle organise ‘’World Cola Summer Beach’’ à la Plage de Fidjrossè, Cotonou. World Cola Summer Beach, c’est quatre (04) dates avec quatre (04) artistes de renom.

Kardinal Ricky, Togbè Yéton seront sur scène les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022. Les artistes Crisba et Dibi Dobo vont égayer le public les samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022.

L’entrée est sur achat d’une bouteille de World Cola ou de Youzou. ‘’World Cola Summer Beach’’, c’est le plus grand show de ce début de vacances à ne pas rater.

6 juillet 2022 par