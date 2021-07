Sèmè City et Sorbonne Université en partenariat

La Cité internationale de l’innovation et du savoir Sèmè City et Sorbonne Université ont signé, vendredi 16 juillet 2021 à Cotonou, une convention de partenariat qui porte sur l’innovation à travers la recherche, la formation et l’Entrepreneuriat.

Développer une collaboration stratégique à l’échelle nationale et régionale en matière de formation, de recherche et d’innovation autour de thèmes communs qui répondent aux défis sociétaux et environnementaux du 21ème siècle. Ce sont, entre autres, les objectifs du partenariat signé, vendredi 16 juillet 2021, dans les locaux de Sème One à Cotonou, entre la Cité internationale de l’innovation et du savoir Sèmè City et Sorbonne Université. À travers ce partenariat, Sorbonne Université va mettre à la disposition du Bénin, sa communauté de recherche, d’innovation, son potentiel, son expérience, sa qualité de chercheurs et ses dispositifs, selon le président de Sorbonne Université, professeur Jean Chambaz.

Pour la Directrice Générale de l’Agence de Développement Sèmè-City, Claude Borna, il s’agira de développer des programmes de formation pour les jeunes, des formations continues tout au long de la vie de recherche, d’entrepreneuriat.

Cinq (05) projets spécifiques seront mis en œuvre au démarrage effectif du partenariat. Il s’agit du Master Scientifique Management de l’Innovation ; Summer School for Research on Innovative Materials ; Recherche et formation continue en intelligence artificielle ; Société d’investissement pour la valorisation des innovations et Formation en Entrepreneuriat.

M. MENSAH

19 juillet 2021 par