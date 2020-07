Sécurité, une priorité pour autorités communales et policières

Renforcer la sécurité des personnes et des biens, c’est l’objectif d’une séance tenue jeudi dernier entre le nouveau maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida, le commissaire central, et ceux des arrondissements.

Durant les échanges, l’autorité communale et les officiers de police ont accordé leurs violons en ce qui concerne le dispositif sécuritaire de la ville carrefour.

Pour le maire, il n’y a pas de développement sans la sécurité. Raison pour laquelle il a sollicité les services de la police pour renforcer la sécurité afin de permettre à ses administrés de vaquer paisiblement à leurs occupations, et de contribuer au développement de la commune.

Le commissaire central de la ville carrefour et les commissaires des arrondissements ont rassuré le maire Rufino d’Almeida de leur disponibilité au service des populations. Ils ont par ailleurs promis de renforcer le dispositif sécuritaire dans tous les 10 arrondissements. Pour y parvenir, les commissaires invitent les populations à collaborer et à dénoncer tout comportement suspect à la police.

F. A. A.

