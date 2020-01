Savè retrouve son calme après les échauffourées

Le calme est revenu dans la commune de Savè après les affrontements survenus la semaine passée.

« Jeudi dans l’après-midi, un groupuscule de jeunes a barré la route, et les forces de l’ordre sont intervenues pour enlever les barricades », a confié le maire Timothée Biaou à l’Abp. Un affrontement survenu suite à l’arrestation d’un jeune homme à Kaboa. Ce dernier serait ‘’un fauteur de trouble’’. Des groupes de jeunes ont protesté en barricadant la route inter- États Cotonou-Parakou.

Selon le maire, « ces agissements n’honorent pas Savè et assombrissent l’image de la commune ». « Pas de perte en vie humaine mais des blessés et plusieurs dégâts matériels sont enregistrés à Kaboa et à Savè. Le maire Timothée Biaou invite la population au calme et à la compréhension.

Akpédjé AYOSSO

