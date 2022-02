Samuel Kapdonou, un Béninois passionné du surf

Passionné du surf, Samuel Kpadonou envisage de mettre en place une association de sport nautique.

Âgé de 22 ans, Samuel Kpadonou est un surfeur béninois. Il a appris seul à nager à l’âge de 10 ans. En 2018, Samuel a été remarqué par un Belge Sina Kahil, alors qu’il jouait dans les vagues avec l’un de ses amis. « J’ai remarqué que l’un des deux savait bien nager, ce qui est assez rare ici », a-t-il confié au quotidien sportif français "L’Equipe". A 18 ans, le jeune a débuté l’apprentissage du bodyboard et ensuite du surf avec le Belge et des expatriés européens.

Le surf est une pratique physique individuelle de glisse sur les vagues, au bord de l’océan. Le bodyboard est également un sport nautique de vagues, proche du surf se pratiquant sur une planche plus courte et flexible.

La première fois que j’ai vu quelqu’un surfer, ça m’a fasciné, je me suis dit "waouh" ! », a déclaré Sam à " L’Equipe".

A en croire le jeune surfer, « seuls les gens âgés ou riches ont pris des cours de natation ». Les Béninois ont peur de la divinité aquatique du culte vodoun, Mami Wata. Samuel quant à lui n’a jamais eu peur de l’eau. « Quand je suis passionné par quelque chose, je me donne à fond », affirme-t-il.

Samuel mène des actions pour mettre en place une association nautique au Bénin. Son souhait est aussi de trouver des sponsors pour l’achat du matériel. La même source informe « qu’un groupe Whatsapp fédère une centaine de membres de tous niveaux ». Samuel Kpadonou continue d’apprendre pour se révéler au continent et au monde à travers la pratique du surf.

