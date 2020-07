Salimane Karimou lance les épreuves à Agoua

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a procédé au lancement officiel des épreuves écrites de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) à l’Ecole primaire publique d’Agoua, commune de Bantè, département des Collines dans la matinée de ce lundi 06 juillet 2020.

Avant de lancer officiellement les épreuves, le ministre Salimane Karimou a effectué une visite guidée dans le centre afin de s’assurer du respect des règles barrières de la Covid-19. S’adressant aux candidats, il a invité ces derniers à la sérénité et à donner le meilleur d’eux-même. Selon le ministre des enseignements maternel et primaire, l’examen annuel du cycle primaire se déroule dans des circonstances peu ordinaires. Mais tout est mis en œuvre pour que l’année académique soit sauvée et les objectifs atteints, a-t-il rassuré avant de formuler ses vœux de bonne chance aux candidats.

