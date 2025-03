Sa Majesté Houénou Hognon condamne le couronnement de ‘’Tozé’’ en Côte d’ivoire

Le président de la Convention des civilisations Xwla (C.CI.X), Sa Majesté Houénou Hognon, a exprimé son point de vue sur la crise que connait la communauté Vodun du Bénin en Côte d’Ivoire, et relative au couronnement d’un certain ‘’Tozé’’ comme chef traditionnel. C’était à l’occasion d’une conférence de presse animée ce mercredi 26 mars 2025 à sa résidence à Gbodjè, quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi.

Le couronnement du nommé ‘’Tozé’’ en tant que chef de culte ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté Vodun du Bénin en Côte d’Ivoire. Le président de la Convention des civilisations Xwla l’a clairement signifié ce mercredi 26 mars 2025, au cours d’une conférence de presse.

Selon Sa Majesté Houénou Hognon, ‘’Tozé’’ a été fait chef de culte par certains fauteurs de trouble au détriment des ayants droits. « La réalité est qu’il a été fait chef de culte par certains fauteurs de trouble au détriment des ayants droits, qui s’avèrent être le clan Kpakli-Yaou », a clarifié le roi. Le clan Kpakli-Yaou d’après ses explications, est connu en Côte d’Ivoire comme les maîtres des masques Zangbéto depuis 1963 ; année à laquelle fut organisé à Abidjan en présence de feu président Félix Houphouet-Boigny, la première sortie de ces masques sous la houlette des Kpakli-Yaou. Pour lui, « ravir aujourd’hui cette tutelle aux Kpakli-Yaou ne serait que verser de l’huile sur le feu ».

Le président de la C.CI.X n’a pas manqué d’évoquer l’empêchement de la sortie des Zangbéto sous la houlette des Kpakli-Yaou et le refus de l’intronisation du chef de garde royal de Tê-Agbalin du Bénin en Côte d’Ivoire par Tozé, faits « suffisamment inquiétants » qui amènent à s’interroger.

Dans son engagement à promouvoir la paix, la C.CI.X selon son président, a condamné toute volonté d’accaparement de sans foi ni loi qui ne respecte l’ordre traditionnel.

Profitant de cette rencontre avec la presse, il s’est prononcé sur la déclaration du chef de l’Etat sur la polémique du 3e mandat, et la loi sur la chefferie traditionnelle.

La polémique du 3e mandat et la loi sur la chefferie traditionnelle

Le président de la C.CI.X a félicité le chef de l’Etat pour sa volonté à ne briguer un 3e mandat. Une telle décision selon lui, traduit son engagement à se conformer à la constitution, et de couper court à toute idée d’un troisième mandat. « […] C’est la démocratie qui triomphe par cette annonce du président de la République », a félicité le chef traditionnel.

Pour ce qui concerne la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin, la C.CI.X tout en saluant l’initiative, a invité l’Assemblée nationale à examiner les réclamations.

Plusieurs hautes dignitaires et têtes couronnées des communautés Xwla et Xwédah ont pris part aux échanges.

