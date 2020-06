Rufino d’Almeida veut bâtir une commune modèle

Elu sur la liste du Bloc Républicain, Me Rufino d’Almeida a été désigné ce lundi 08 juin 2020, maire de la commune de Bohicon. Le nouveau maire de la ville carrefour promet faire de Bohicon, la commune modèle de tout le Bénin.

« Mon souhait le plus ardent, c’est que dans notre ville de Bohicon qu’il n’y ait qu’un seul parti, le PDB : Parti pour le Développement de Bohicon, un point c’est tout », a déclaré Rufino d’Almeida à la suite de sa désignation au poste de maire.

Selon lui, « qu’on soit UP ou qu’on soit BR tout le monde doit pouvoir adhérer au PDB. « C’est un parti qui ne sera pas enregistré, c’est un parti virtuel mais un parti résolument engagé dans la satisfaction des besoins primaires de nos populations », a-t-il ajouté.

A en croire le nouveau maire, l’équipe communale doit s’engager à faire de Bohicon, la commune modèle de tout le Bénin. « C’est la commune, où lorsqu’on s’adressera au ministère de la décentralisation, on pourra dire à tous les élus de notre pays, allez voir ce qui se fait à Bohicon ››.

Me Rufino d’Almeida prend l’engagement au nom du Conseil Communal de relever le défi. ‹‹ Je m’engage à cela et je crois pouvoir m’engager en votre nom devant la presse à cela. Au travail les amis ! », a-t-il conclu.

Rufino Sosthène d’Almeida est avocat d’affaires au Barreau de Paris. Il intervient en particulier dans le droit public des affaires, dans le montage des opérations de construction d’infrastructures et d’aménagement ainsi que dans le montage des contrats énergétiques.

Le 08 Juin 2016, il a été nommé Directeur de Cabinet du Ministère d’Etat chargé du Plan et du Développement. Il a des compétences dans le domaine des Sciences Politiques.

Désormais au poste de maire, Rufino d’Almeida va diriger la commune de Bohicon pour les six prochaines années.

Il sera assisté dans sa mission de Armand Gansè (actuel Directeur général de la Sogema) et de Élisabeth Agbossaga (femme d’affaires) respectivement au poste de premier et deuxième adjoint au maire.

A.A.A

