Rufino d’Almeida enchaîne les réformes

Pour le développement de la commune de Bohicon, le maire Rufino d’Almeida a déjà en 100 jours de gestion mené plusieurs actions phares.

Dès sa prise de fonction, le 09 juin 2020 à l’hôtel de ville de Bohicon, le maire Rufino d’Almeida a enclenché les réformes.

Au plan administratif, il a procédé entre autres à des séances d’orientations avec tous les services de administrations de la mairie. A cela s’ajoutent des réformes relatives à la gestion des présences, le respect des horaires de travail, la confection et l’usage de badges pour les agents de la mairie et des arrondissements, l’exigence d’un meilleur accueil des usagers.

Me Rufino d’Almeida a également obtenu l’autorisation de la majorité des conseillers pour la réintégration de deux agents radiés de l’effectif de la maie sans motif valable.

Au plan technique le maire a entamé la réforme liée aux ressources humaines qualifiées au poste pour la réussite impérative du plan stratégique de développement communal 2020-2026.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres sur le foncier, les activités des géomètres de la commune ont été suspendues pour des mesures bénéfiques pour la population.

Les réformes foncières occupant une place importante dans le programme d’actions du maire de Bohicon, une rencontre a été tenue avec les cabinets de géomètre-experts en charge du lotissement dans la commune. Aussi, les réserves administratives sont-elles en cours d’identification et de sécurisation par le nouveau maire.

Pour une meilleure circulation à Bohicon, le maire a fait l’état des lieux des chantiers de la ville (Asphaltage) et a entamé l’ouverture et le reprofilage des voies. Les travaux ont permis de rendre les voies dans plusieurs arrondissements praticables.

Sur le plan financier, l’approche de gestion communale du maire s’inscrit dans une méthodologie, minutieuse d’analyse axée sur le courage, la rigueur et l’efficience. Ainsi, plusieurs actions d’assainissement des finances communales sont opérées. Toutes les opérations financières sont sanctionnées par des pièces comptables.

Dans le secteur l’éducation, le maire a mis à la disposition du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle un domaine à Sodohomè, pour la construction d’un lycée technique de référence.

Le maire poursuit ses actions dans d’autres secteurs tels que : l’économie du social, les infrastructures et la coopération décentralisée.

A.A.A.

21 septembre 2020 par