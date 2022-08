Rufino d’Almeida dénonce une campagne précoce

La finale du tournoi de football en l’honneur de feu Paulin Tomanaga ne saurait être une occasion de campagne électorale. Le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, a coupé court aux velléités de certains acteurs politiques samedi 06 août 2022.



La finale du tournoi de football Paulin Tomanaga s’est jouée ce weekend à Bohicon. L’ancien maire, Luc Atrokpo et le ministre des sports, Oswald Homéky ont marqué de leur présence cette finale. Etait également de la partie, l’actuel maire, Rufino d’Almeida. Ce dernier selon certaines sources, aurait eu la dent dure contre les autres personnalités.

De sources proches du maire renseignent que les autorités présentes à cette finale auraient voulu transformer la rencontre en un meeting politique. Ce à quoi l’actuel maire a réagi promptement. Pour lui, l’activité sportive organisée chaque fois en l’honneur d’un grand homme de la ville carrefour ne saurait être une occasion pour certains de faire de la politique. Ils devraient chercher les cadres et les périodes appropriés. Mieux, la campagne électorale n’a pas encore démarré et les différents acteurs concernés devraient patienter, renseignent les mêmes sources.

Contrairement aux informations ventilées çà et là, il ne saurait avoir de rivalité entre l’actuel maire de la ville de Bohicon, et son prédécesseur. Bien qu’étant de blocs différents, ils soutiennent tous les actions du gouvernement et travaillent dans l’intérêt des populations. La réaction du maire est peut être mal interprétée par certains personnes qui cherchent à opposer les deux leaders charismatiques de la ville carrefour.

Après l’instant de brouille et d’incompréhensions, les différentes personnalités ont assisté dans la joie et la ferveur à cette finale du tournoi de football.

