Rosine Soglo inhumée le samedi 11 Septembre 2021

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Mercredi 8 septembre 2021

Lieu : Kouhounou, siège Vidolé

10h00 - 19h00 : Recueillement Livre de condoléances

Jeudi 9 septembre 2021-

Lieu : Kouhounou, siège Vidolé

10h 00 : Recueillement

19h 00 : Veillée de prières

Animation folklorique

Vendredi 10 septembre 2021

Lieu : Kouhounou, siège Vidolé

10h 00 : Recueillement

19h 00 : Veillée de prières

Animation folklorique

Samedi 11 septembre 2021-

Lieu : Kouhounou, siège Vidolé

09h 00 : Recueillement

10h 00 : Hommages

16h 00 : Animation folklorique

Suivis de l’inhumation dans l’intimité familiale

Les cérémonies se dérouleront dans le respect strict des gestes barrières

REMERCIEMENTS

Les familles VIEYRA et SOGLO, Le Président Nicéphore Dieudonné SOGLO,

M. Léhady Vinagnon SOGLO, son épouse et ses enfants,

M. Ganiou SOGLO, son épouse et ses enfants, très sensibles aux nombreuses marques d’affection et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du rappel à Dieu de leur très chère et regrettée Rosine VIEYRA SOGLO

Avocat

Présidente Fondatrice du Parti la Renaissance du Bénin (RB) Présidente Fondatrice de l’Association Vidolé Ancienne Députée à l’Assemblée Nationale du Bénin Rappelée à Dieu le dimanche 25 juillet 2021 dans sa 87ème année à Cotonou

vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements

31 août 2021 par