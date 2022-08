Roland Zossou lance un appel aux anciens alliés d’Abimbola

Une mobilisation forte des anciens alliés d’Abimbola pour poursuivre le soutien aux actions du président Patrice Talon au sein de l’UP-R. C’est l’appel que lance Roland Zossou.

« Nous avons quitté le Bloc Républicain avec le départ du Ministre Jean-Michel Abimbola. Notre soutien aux actions du Président Patrice TALON n’a jamais vacillé. Après une période d’observation, notre leader a opéré son choix dans le paysage politique. Il a opté adhérer à l’Union Progressiste, entre dans son bureau politique et a atterri à l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Conscient de ses qualités de meneur d’hommes et de son engagement aux côtés du Chef de l’Etat, nous ne pouvons que le suivre dans le plus grand parti du Bénin », a déclaré Roland Zossou. Il appel tous les alliés à suivre le ministre Jean Michel Abimbola.

« Nous sommes fidèles à Abimbola, nous avons gardé la ligne malgré qu’il n’était plus dans un parti politique car nous croyons en sa forte conviction pour l’atteinte des idéaux du pouvoir de la Rupture et sommes restés avec lui », a indiqué Roland Zossou. Il a foi qu’à l’UP-R, le ministre de la Culture fera montre de sa capacité de mobilisation.

« Tous les grands du damier politique sont ici. Nous y sommes avec le ministre Jean-Michel Abimbola afin d’aider les populations à atteindre le développement », a-t-il affirmé.

Roland Zossou lance un appel à tous les anciens alliés d’Abimbola. Ils doivent souligne-t-il, se rallier au nouveau parti UP-R pour soutenir davantage les actions de développement du Président Patrice Talon. Roland Zossou œuvre désormais pour l’enracinement de l’union de l’UP et du PRD dans la 6ème circonscription électorale. Il invite tous les alliés du ministre Abimbola à faire de même.

« Notre avenir politique est ici. L’UP-R est notre espace rêvé pour notre lutte pour un Bénin nouveau », a ajouté Roland Zossou.

