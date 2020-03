Pour préserver les fidèles contre la contamination du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, le Chef Mondial de l’Eglise du christianisme céleste (ECC) Révérend Pasteur Bennett Adeogun, à travers un communiqué, a donné quelques recommandations aux fidèles.

Les mesures préventives recommandées par le Révérend Pasteur sont : éviter de se saluer en se serrant les mains ; éviter de manger les viandes d’animaux sauvages et les œufs mal cuits ; observer scrupuleusement les règles élémentaires d’hygiène (se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon) et communiquer sur les risques de contamination au cours des annonces.

Le Chef Mondial de l’ECC recommande aussi la communication sur tous les cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires constatés dans l’enceinte des paroisses aux services sanitaires les plus proches et la vérification des provenances et les parcours avant d’accueillir les patients sur les paroisses.

Pour les éventuels cas suspects survenus souligne le Rév. Pasteur Adeogun, il faut appeler le numéro indiqué dans votre pays de résidence.

« Je compte sur la franche collaboration dont vous avez toujours fait preuve. Que Dieu vous bénisse ! Amen ! », a-t-il conclu.

Akpédjé AYOSSO

18 mars 2020