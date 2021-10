Les résultats du concours d’entrée dans les lycées d’enseignement technique, au titre de l’année scolaire 2021-2022 sont disponibles depuis mardi 28 septembre 2021. Plusieurs lycées et centres de formation technique ont été ouverts cette année à savoir : lycées Coulibaly de Cotonou, de Kpondéhou, de Porto-Novo, de Ouidah, de Pobè, d’Ina, de Natitingou et du lycée technique et professionnel d’économie familiale et sociale d’Akassato.

