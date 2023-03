Résilience démographique et réduction des vulnérabilités préoccupent

"Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités" sont au centre des Journées nationales de développement, 1ère édition. Lancées ce mardi 28 mars 2023 à salle Bleue du Palais des Congrès de Cotonou, les JND réuniront durant trois le gouvernement et les experts autour des questions essentielles de développement.

De 3,3 millions d’habitants en 1979, la population béninoise majoritairement jeune est passée à plus de 10 millions en 2013. Face aux défis liés à cette démographie, gouvernement et expertS se penchent sur les enjeux de développement. C’est dans ce cadre qu’une série de réflexions autour du thème : "Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités" se déroulent du mardi 28 mars 2023 au jeudi 30 mars 2023 à Cotonou sous le haut parrainage du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Les travaux ont été lancés au Palais des congrès en présence des Ministres du cadre de vie, des affaires étrangères, des affaires sociales, de la décentralisation, des enseignements secondaires techniques et professionnels, des Préfets de plusieurs départements, Députés, Partenaires techniques et financiers, membres des organisations internationales, chercheurs.

Les Journées nationales de développement visent à initier une série de réflexions sur les enjeux des politiques de développement face aux défis de la résilience démographique ; identifier les domaines d’intervention stratégiques favorables et démographiquement sensibles en Afrique en général et au Bénin en particulier ; et analyser les stratégies de résilience aux différents chocs qu’ils soient économique, politique, sécuritaire, climatique, sanitaire ou technologique...etc.

Pour le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, « un peuple ne se perpétue que s’il se donne les moyens de vaincre ses vulnérabilités, de surmonter ses peurs et de renforcer sa résilience à toute épreuve ».

