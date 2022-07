Repenser l’industrialisation véritable de la musique africaine

La première édition du Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) aura lieu les 17 et 18 novembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, avec l’appui institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire. Le thème de cette première édition est : « À l’ère de la digitalisation, quels sont les enjeux pour l’industrie musicale africaine ? »

De nombreux professionnels de renom de l’industrie musicale, culturelle et créative et de l’écosystème des TIC tels que Universal Music Group, Sony Music, l’Alliance Nationale de l’Industrie Musicale canadienne (ANIM), Boomplay, Believe Music, Trace, Digital Virgo ou encore UBA sont attendus. Pour Clotilde Heibing, directrice de l’Alliance Nationale de l’Industrie Musicale Canadienne (ANIM), partenaire institutionnel du salon : « Le SIMA est une excellente opportunité d’apprendre à connaître l’industrie musicale des pays de l’Ouest africain, de s’inspirer des meilleures pratiques et créer des opportunités d’affaires entre nos régions. Au final, nous pourrons ensemble participer à créer une industrie musicale francophone plus forte, grâce aux liens tissés entre nos entreprises et nos associations ».

Le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA), conçu et initié par des experts de l’écosystème musical, a pour objectif de réunir les acteurs des industries musicales africaines francophones et internationales, d’inciter au partage de connaissances et bonnes pratiques et de créer des opportunités d’affaires, tout en promouvant l’industrie musicale africaine au niveau mondial.

Au cours des quatre dernières décennies, l’industrie de la musique a été confrontée, à travers le monde, à de nombreux bouleversements dont une profonde transformation due au développement numérique et technologique. Ce fait, loin d’être un facteur négatif, procure de la vitalité au secteur musical. L’Afrique n’est pas en marge de cette réussite.

Cette première édition du SIMA qui se déroulera à Abidjan (Côte d’Ivoire) abordera l’impact et les enjeux du digital pour l’industrie musicale sur le continent. « Mobile money, nouveaux modèles de streaming, régulation, nouveaux modes de consommation média, production de concert, gestion de l’image des artistes : les contenus et formats du SIMA ont été minutieusement pensés pour répondre aux enjeux de cette industrie fortement impactée par le digital », mentionne Mamby Diomande, fondateur et commissaire général du SIMA.

Selon le rapport annuel de la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI) publié le 23 mars 2022, les revenus générés en Afrique subsaharienne par l’industrie musicale ont augmenté de 9,6% en 2021. Cette croissance a été essentiellement acquise grâce à l’explosion des recettes du streaming sur le continent. « Cela est rendu possible grâce à l’explosion de la data mobile dans les pays africains et de la mise à disposition de moyens de paiement autres que la carte bancaire, à savoir le Mobile Money et le paiement via Airtime -crédit de communication mobile- à coût réduit », mentionne Léandre Kanga, directeur des Opérations de Digital Virgo, entreprise spécialisée dans la monétisation du contenu en ligne qui multiplie les contrats avec des entreprises de streaming sur le continent.

En dépit de ce tableau reluisant et prometteur, Pit Baccardi, célèbre rappeur franco-camerounais et co-fondateur du SIMA, précise : « Nous avons, d’un côté, une industrie musicale africaine qui doit se structurer et se professionnaliser et, de l’autre côté, un écosystème local, régional et international qui a besoin de comprendre les modes de fonctionnement de cette industrie musicale africaine émergente ».

Panels, tables rondes et masterclass de cette première édition du SIMA seront animés par des personnalités, experts et professionnels connus de l’écosystème musical africain et international tels que : Traoré Salif (A’salfo, PDG Gaou Production), Edgar Yonkeu (Directeur Direct Prod), Antonio Dahouindji (Directeur Dream Maker), Franck Kacou (Directeur général Universal Music Africa), Olivier Laouchez (PDG Trace), Clotilde Heibing (Directrice générale ANIM), Benjamin Ifrah (Responsable Distribution Musiques urbaines Believe), Olivier Nusse (PDG Universal Music France), Michel Duval (CEO Because Editions), Elvis Adidiema (Directeur Sony Music Africa), Alexandre Kirchoff (Directeur Capitol France),

L’industrie musicale est un excellent moyen de valoriser et de développer le continent autant sur le plan économique qu’en termes de développement durable. Le SIMA vient donc à point nommé pour établir la base des discussions qui iront dans le sens d’une véritable industrialisation de la musique made in Africa et d’un renforcement des capacités de ses acteurs.

Experts, indépendants et professionnels des industries musicales, culturelles, digitales et créatives africaines , vous êtes tous invités à vous inscrire dès à présent à cette première édition du Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone sur le site internet officiel de l’évènement.

A propos du SIMA

Créé et initié par des experts de l’industrie musicale, le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) promeut l’industrie musicale africaine, forme les acteurs de cet écosystème et offre une plateforme d’affaires entre les acteurs africains et ceux des autres continents. Le SIMA, véritable « miroir » de l’industrie musicale africaine, propose aux acteurs de l’écosystème des rencontres avec de potentiels clients ou partenaires, la valorisation de leurs offres et services, mais surtout la possibilité d’approfondir leurs connaissances et les logiques business du marché africain et international.

