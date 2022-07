Réouverture de l’exposition des trésors royaux le 15 juillet

L’exposition des trésors royaux retirés à la France et des œuvres d’art contemporaines rouvre le vendredi 15 juillet 2022.

Après trois mois d’exposition clôturée le 22 mai dernier, les portes de l’exposition publique diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation » seront rouvertes, vendredi 15 juillet 2022, à la Présidence de la République.

L’exposition va « rouvrir pendant 45 jours pour la période de la Fête de l’indépendance », selon le ministre du tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

La réouverture se déroulera « sous un autre format pour que les plaisir de la visite, le plaisir muséal soit totalement préservé », avait indiqué le ministre sur Twitter.

« Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation » a attiré plus de 200.000 visiteurs aussi bien nationaux qu’étrangers lors du premier vernissage.

