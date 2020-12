Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le renseignement

Les cadres des secteurs de l’action sociale, de la santé, de la sécurité publique, du travail et de la fonction publique et des acteurs de la société civile des départements du Littoral et de l’Atlantique impliqués dans le renseignement du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l’enfant, Nouvelle génération (SIDoFFE-NG) sont en atelier du 26 au 27 Novembre 2020 à Ouidah.

Ouvert ce jeudi 26 Novembre 2020 par le Directeur générale de l’Offe, M.Nassirou Kassoumou, cette session régionale de revue et d’évaluation des statistiques entre acteurs impliqués dans le renseignement du SIDoFFE-NG initiée par l’Observatoire de la famille de la femme et de l’enfant (Offe) a pour but de contribuer à une meilleure production et exploitation des données générées par le Sidoffe-NG sur les cibles de l’action sociale au Bénin.

Rénové grâce à l’appui financier des Ptfs principalement l’Unicef, ce système de la protection sociale est conçu dans une approche participative et regroupe l’ensemble des acteurs du secteur social sous la houlette de l’Observatoire. C’est un système qui repose sur une application web.

Le SIDoFFE-NG lancé officiellement le 18 Novembre 2020 par Mme Véronique Tognifodé Mèwanou, Ministre des affaires sociales et de la microfinance, couvre aujourd’hui l’ensemble des 85 Centres de promotion sociale (Cps) repartis sur toute l’étendue du territoire national.

Juliette MITONHOUN

