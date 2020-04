Le Bénin d’ici à la fin de l’année 2021 va se suffire complètement en matière de l’énergie. Il pourrait aussi fournir de l’énergie à d’autres pays de la sous-région. Dona Jean-Claude Houssou, ministre de l’énergie l’a annoncé sur le plateau de la télévision nationale ce mardi 7 avril 2020 dans « Temps des moissons », émission dédiée aux quatre années de gouvernance du président Talon.

« Nous avons grimpé à une vitesse grand V entre 0% d’autonomie énergétique pour arriver à 60 %, de 0 mégawatt à près de 180 mégawatts aujourd’hui. Et je vous donne rendez-vous fin 2021 pour une autonomie totale », déclare Dona Jean-Claude Houssou qui se réjouit déjà des grandes moissons issues des réformes fortes du Gouvernement Talon.

Ces réformes, à l’en croire peuvent bien permettre au Bénin de fournir de l’énergie à d’autres pays d’Afrique.

« Dans quelques temps, ne soyez pas surpris de voir que le Bénin peut vendre de l’énergie à l’étranger », annonce le Ministre qui rappelle que le délestage n’a plus droit de cité au Bénin. « Il n’y a plus de délestage au Bénin. Le délestage est un phénomène volontaire quand l’offre n’est pas suffisante pour répondre à la demande », a-t-il assuré.

