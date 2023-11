Les bâtiments de la Société de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin S.A seront réhabilités. Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 29 novembre 2023, en Conseil des ministres, la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation.

Dans le cadre de la modernisation de l’environnement audiovisuel public, les études menées ont recommandé entre autres : la réhabilitation du bâtiment dénommé BB24, celui de la radiodiffusion nationale abritant les locaux de la direction générale et celui du centre de transmission. Les études recommandent aussi la démolition de bâtiments du journal télévisé où sont logés la direction de la télévision nationale et celle de la production des émissions télévisées ; sans oublier la construction d’un nouvel édifice moderne aux normes internationales, appelé « Maison des médias publics », pour abriter les médias publics.

« L’élaboration des plans et la réalisation des études architecturales sont déjà en cours par un partenaire identifié aux fins de disposer des documents d’avant-projets relatifs à ladite Maison des médias », informe le Conseil des ministres. Le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des études architecturales en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation et le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable veilleront à la bonne exécution de la mission.

