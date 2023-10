Recrutement multipostes au profit de l’ANaGeM

Recrutement multipostes dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM). Il s’agit des postes ci-après : Directeur Administratif et Financier (01) ; Directeur des Opérations (01) ; Spécialiste Achats et Contrats (01) ; Assistant(e) de Direction (01) ; Chargé d’Opération (03) ; Responsable Immobilier (01) et Responsable Service Etudes, RSE et Communication (01). La date limitée de dépôt des dossiers est fixée au 18 octobre 2023.Lire les détails.

5 octobre 2023 par