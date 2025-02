Recours contre Koffi Aza après ses propos sur Tofâ 2025

La Cour constitutionnelle a été saisie pour examiner un recours contre David Koffi Aza après son interprétation du Tofâ 2025.

Un recours contre David Koffi Aza, membre du Comité des rites vodun « pour violation du préambule et des articles 34 et 42 de la Constitution béninoise et accessoirement l’article 280 du code pénal ». C’est en raison de ses propos tenus en rapport avec l’interprétation du Tofâ 2025 sur les chaines de télévision. Se prononçant sur le Tofâ 2025 il a affirmé : « Si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, que ce soit les mouvanciers ou les opposants, nous allons tous le regretter ».

Les citoyens Judicaël Glèlè, Prosper Bodjrènou et Noël Olivier Koko jugent que ces propos sont extrêmement graves, suscitent la frayeur et incitent à la confiscation du pouvoir pourtant rejetée par le préambule de notre Constitution. Ils rappellent que la Constitution prévoit un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

La Cour constitutionnelle est saisie pour examiner cette requête.

A.A.A

7 février 2025 par ,