Recherche Collaborateur comptable

Vos missions ?

En collaboration avec une équipe en constitution et sous la supervision d’un manager, vous avez envie :

* De prendre la gestion d’un portefeuille en expertise comptable et contribuer à son développement ;

* D’assurer des missions de révision et de conseil ainsi que l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales afférentes auprès d’entreprises d’envergure régionale ;

* D’assurer des missions de conseil auprès d’entreprises d’envergure régionale. La majorité de vos missions se réalisera chez les clients et en équipe ;

* De détecter les opportunités et proposer à vos clients des missions complémentaires qui pourront être réalisées par vos soins ou assurer par un " Expert métier " ;

* D’être l’interlocuteur privilégié des équipes administratives et financières des clients qui vous seront confiés.

Et bien sûr vous épanouir au sein de notre équipe de Cotonou !

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3 à Bac+4/5 en expertise comptable et finance (DCG, DESCF, DESS, DSCG, Master CCA, École de Commerce, DEC..).

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en cabinet d’audit ou conseil.

Votre technicité ainsi que vos qualités relationnelles vous permettent d’instaurer des relations de confiance avec vos collaborateurs et vos clients. Vos fortes aptitudes relationnelles, votre goût pour le développement, votre rigueur et votre exigence pour la qualité de la prestation client sont les qualités qui vous caractérisent.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? n’hésitez plus, postulez et rencontrons-nous Localisation :

Vous serez basé à Cotonou dans le cadre d’un contrat.

CV avec Photo, lettre de motivation avec disponibilité à adresser à :

cabinetrecrutement229@gmail.com

