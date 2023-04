Ranti Akindès, DG de la SIRAT nommé cumulativement DG SoPIE

Ranti Akindès, a été nommé Directeur de la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SOPIE S.A) par décret en date du 20 avril 2023.

Cumulativement avec ses fonctions de Directeur de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) S.A qu’il occupe depuis le 1er mars 2023, Ranti Akindès a été nommé Directeur de la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SOPIE S.A). La nomination a été faite à travers le décret N°2023-196 du 20 avril 2023 signé par le Président de la République Patrice et le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

La Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SOPIE) est une société anonyme unipersonnelle créée par l’Etat béninois (actionnaire unique) en mai 2018. La SOPIE S.A a, entre autres, pour objet : « la promotion ; la valorisation et le développement du patrimoine immobilier de l’Etat à caractère commercial, culturel, artistique et sportif ; la gestion ; l’entretien et la promotion des stades, des musées, des hôtels, des centres de loisirs et de toutes autres infrastructures appartenant à l’Etat… »

Le nouveau DG de la SOPIE S.A, Ranti Akindès a fait sa formation en Génie civil et management de la construction à l’Ecole des Ponts ParisTech. Il a un Certificat en innovation de l’Université du Texas à Austin (Red McCombs School of Business) et un Certificat en investissement d’impact et économie circulaire de la Fondation Dom Cabral.

Avec de solides expériences en immobilier commercial et en développement de projets de construction et des capacités de réflexion innovantes et stratégiques, l’ingénieur Ranti Akindès peut assurer sa double fonction : DG de la SIRAT S.A et DG de la SOPIE S.A.

Marc MENSAH

LIRE LE DECRET CONSACRANT LA NOMINATION DU DG SOPIE S.A

27 avril 2023 par ,