Rafiou Sorokou quitte la CRIET pour la prison

Après son audition à la Brigade économique et financière (BEF) et par le Procureur de la Cour de répression des Infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Rafiou Sorokou est déposé, lundi 25 janvier 2021 à la prison civile de Missérété. Des soupçons de malversations pèsent sur l’ex régisseur du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi).

Les faits remontent en juillet 2020. Une mission de contrôle composée de l’Inspection générale des finances (IGF), des huissiers de justice et de la BEF est dépêchée dans les services de l’ex régisseurs. Rafiou Sorokou avait demandé aux contrôleurs de lui accorder le temps pour réunir certains documents. Comme par enchantement, l’ex régisseur est resté introuvable. Il finira par être arrêté en janvier 2021.

