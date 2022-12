R. Odjrado promeut la synergie à travers Asuka Spirit

Dans une interview avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Richard Gauthier Odjrado, Ceo de la startup ‘’As World Tech’’, fait part des valeurs de sa marque Asuka Spirit.

Richard Odjrado est l’une des 100 personnalités inspirantes de l’Afrique de l’année 2022. Il conçoit des montres, lunettes et ordinateurs portables avec des fonctionnalités exceptionnelles. Passionné de nouvelles technologies, le jeune béninois a eu comme meilleur professeur son père, commerçant d’appareils électroniques. « Ça m’a permis d’avoir le gout du business, le sens des affaires », a-t-il confié.

Richard Odjrado s’est lancé dans la recherche de solutions antivol pour Smartphone après la perte de ses deux téléphones lors d’une soirée. Il a donné trouvé une solution innovante : AS Watch V7 antivol et anti-oubli pour Smartphone. Elle alerte par vibration à chaque fois qu’on s’éloigne volontairement ou non de son Smartphone à plus de trois (03) mètres.

Pour l’entrepreneur « on a le même potentiel de créativité que le jeune américain où il se trouve ». La différence, poursuit-il, c’est certainement la formation et les infrastructures qu’il faut. « Je pense qu’aujourd’hui, le Bénin est en train d’avancer très bien sur ce volet avec toutes les actions qu’on voit de notre gouvernement actuel », a-t-il ajouté.

As Wolrd Tech à travers sa marque Asuka Spirit promeut la synergie, l’humain au cœur des actions de l’entreprise. « Lorsque vous avez AS sur vous et que vous voyez quelqu’un qui a un AS, vous avez normalement l’obligation de vous rapprocher de cette personne et de demander ce que vous pouvez faire ensemble. C’est l’entraide », a affirmé Richard Odjrado.

L’entreprise béninoise prévoit l’installation d’une usine d’assemblage locale. « On a besoin que toutes nos entreprises commandent chez nous. (…) Dans toutes nos entreprises, nous sommes censés retrouver le logo Asuka Spirit et même dans nos ministères. C’est là le début de la révolution », a-t-il indiqué.

Akpédjé Ayosso

