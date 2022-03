Qui sont les 04 nouveaux généraux

04 officiers supérieurs des Forces armées béninoises (FAB) ont été promus, ce mercredi 30 mars 2022, en Conseil des ministres. Le Contrôleur général de police Soumaïla Allabi YAYA est promu au grade d’Inspecteur général de police de deuxième classe pour compter du 1er mars 2022. Le Colonel Fructueux Candide Ahodégnon GBAGUIDI a désormais le grade de Général de brigade de l’Armée de terre pour compter du 1er janvier 2022. Le Colonel Abou ISSA est promu au grade de Général de brigade de l’Armée de terre pour compter du 1er avril 2022. Le Colonel Bertin BADA quant à lui est promu Général de brigade aérienne pour compter du 1er janvier 2022.

Profils des quatre nouveaux généraux

Soumaïla Allabi Yaya

Soumaïla Allabi YAYA est nommé, mercredi 17 juillet 2019, directeur général de la Police républicaine en remplacement de l’ex DG, Nazaire Hounnonkpè. Il a occupé par le passé, le poste de directeur adjoint de la Gendarmerie nationale. A ce poste, il a joué le rôle de chargé de mission du chef de l’Etat. C’est le premier rapporteur de la commission d’étude de la fusion de l’ex-Gendarmerie nationale et Police nationale.

Après la création de la nouvelle force de sécurité, Soumaïla Allabi YAYA a été nommé le 11 janvier 2018, directeur général adjoint de la Police Républicaine.

Durant sa carrière, il a occupé le poste de directeur de l’organisation et de l’emploi de l’ex Gendarmerie nationale. Le patron de la Police républicaine est annoncé pour faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril 2022. En raison de sa promotion en qualité de contrôleur général de Police qui prend effet pour compter du même jour, il pourrait être appelé à rester encore au poste.



Fructueux Gbaguidi

Le colonel Fructueux Gbaguidi a pris le commandement de l’Armée de terre des Forces armées béninoises le 14 novembre 2016. Poste qu’il occupe jusqu’à sa promotion, ce mercredi 30 mars 2022, au grade de Général par le chef de l’Etat Patrice Talon.

C’est un homme de rigueur et de discipline. Il a un riche parcours professionnel. Le patron de l’armée de terre a intégré le Prytanée militaire de Saint Louis au Sénégal en 1979 après y avoir décroché son Bac série C. L’officier supérieur de l’armée de terre a suivi une série de formations militaires au Madagascar et aux Etats-Unis. En 2009, il obtient un diplôme de l’école de guerre Cid de Paris. Il a participé à de nombreuses missions aussi bien dans la sous-région qu’à l’échelle internationale. Plusieurs fois distingué dans l’Ordre national du Bénin, Fructueux Gbaguidi durant sa carrière a occupé des postes stratégiques au sein de la grande muette.



Issa Abou

Le colonel Issa Abou est, depuis le 09 juin 2021, le patron de la Garde nationale. Une unité nouvellement créée, et chargée de la lutte anti-terroriste, de la sécurisation des frontières et de l’appui à la Police républicaine dans les missions d’ordre public et sécurité intérieure. Sa promotion au grade de général de brigade est une récompense des efforts consentis à la tête de la garde nationale.



Bertin Bada

Le colonel Bertin Bada occupe depuis 2016, le poste de directeur du cabinet militaire du président de la République. C’est un ancien chef d’Etat-major des forces aériennes (2014-2016). Grand pilote d’avion, il a joué un rôle prépondérant dans la réforme de la fusion de la Police et de la Gendarmerie. Au regard de ses nombreux services rendus à la nation béninoise, il a reçu plusieurs distinctions.



31 mars 2022 par ,