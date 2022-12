« Que chaque chrétien saisisse l’occasion pour placer notre pays au cœur de ses prières »

La Communauté chrétienne célèbre ce dimanche 25 décembre 2022, la naissance de Jésus-Christ. À travers un message sur sa page Facebook, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a souhaité une bonne fête aux chrétiens.

« En cette célébration de la naissance du Christ, annonciatrice d’espérance, je prie Dieu le Père Céleste de remplir le cœur et l’esprit de tous les Béninois de beaucoup plus de tolérance, d’amour et de sagesse »,a-t-il écrit.

Louis Vlavonou souhaite que chaque chrétien saisisse l’occasion de cette célébration pour placer notre pays au cœur de ses prières. « A toutes et à tous, je souhaite une joyeuse fête de Noël », a ajouté le président de l’Assemblée nationale.

A.Ayosso

