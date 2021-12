Prof Basile Kounouhewa, l’Homme de l’année

Le professeur titulaire des universités CAMES en physique de l’atmosphère à l’Université d’Abomey-Calavi a mis au point une invention importante dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19. L’universitaire fait partie des hommes qui ont marqué l’année pour son invention, qui lui a valu une distinction de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Lors de la 60e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue dimanche 12 décembre 2021, à Abuja (République Fédérale du Nigéria), le professeur Basile Bruno Kounouhewa a obtenu le prix de Science et Technologie pour la fabrication d’une cabine de désinfection contre la Covid-19.

Le prix d’Excellence 2020 de la CEDEAO a été remis à l’universitaire béninois en présence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) notamment du président en exercice de la CEDEAO le président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo.

Le professeur Basile Bruno Kounouhewa en décrochant le prix d’Excellence 2020 de la CEDEAO dans la catégorie Science et Technologie a hissé le Bénin sur la plus haute marche au niveau communautaire en matière d’innovation.

Le lauréat a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 25.000 dollars (environ 13,5 millions francs CFA) des mains de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président en exercice de la CEDEAO.

Le Bénin a rendu hommage au professeur par le biais de la vice-présidente Mariam Talata et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Agbénonci.

La cabine conçue grâce à la collaboration entre les chercheurs du Laboratoire de Physique de Rayonnement (LPR) de la Faculté des sciences et Techniques (FAST) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et le Laboratoire d’accélération du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est équipée d’un compartiment pour une désinfection sans contact, à jet de vapeur « chlorée » et d’un thermomètre infra-rouge pour activer l’ouverture automatique des portes d’entrée. Fonctionnant à l’énergie solaire ou au courant conventionnel, la cabine sera posée à l’entrée des lieux publics (marchés, hôpitaux, ministères) pour protéger la population contre la propagation de la Covid-19.

« Le Prix d’excellence de la CEDEAO a pour but de promouvoir l’excellence et le mérite de personnes physiques ou morales qui, à travers leurs actions, initiatives, créativité, services, ont immensément contribué à promouvoir l’intégration régionale, la paix et le développement socio-économique de la Région CEDEAO ».

M. M.

30 décembre 2021 par