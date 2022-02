Prise en charge prévue aux enfants de soldats tués

L’Etat béninois prendra en charge jusqu’à leur majorité les enfants des soldats tués lors des attaques terroristes survenus au nord du Bénin, selon les promesses faites par le chef d’état-major de l’Armée de terre Fructueux Gbaguidi aux familles des victimes le jeudi 17 février 2022 à Natitingou lors de la cérémonie d’hommage à deux soldats morts au front.

« Soyez rassurés chers camarades sur le sort de ceux que vous avez laissés. Sur instruction du président de la République, ils seront entièrement pris en compte. Les enfants surtout le seront jusqu’à leur maturité et bien d’autres mesures d’accompagnement viendront suppléer votre absence », a indiqué le chef d’état-major de l’Armée de terre Fructueux Gbaguidi, jeudi 17 février 2022 à Natitingou, lors de la cérémonie d’hommage rendu au Lieutenant Calvin N’Dah et au Caporal Silas Ognondou du 6è bataillon inter-armée de Natitingou. Ces deux soldats tués lors des attaques terroristes ont été élevés à titre posthume au grade de commandeur de l’Ordre national du Bénin.

Au total, sept militaires sont morts au front dans six attaques terroristes au Nord du Bénin. Des cérémonies d’hommages présidée par la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, leur seront rendus du 17 au 21 février 2022.

