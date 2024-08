Près de 40 000 visiteurs au Festival des Masques

La première édition des Masques à Porto-Novo a enregistré du 2 au 4 août 2024, près de 40 000 visiteurs de diverses nationalités. Le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts exprime sa profonde gratitude à l’égard de tous les participants.

Porto-Novo a accueilli du 2 au 4 août 2024, la première édition du Festival des Masques. Ce festival a mis en lumière « la richesse des traditions des masques sacrés et profanes, tant du Bénin que de la sous-région. Selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), cette célébration a attiré « près de 40 000 visiteurs de diverses nationalités en trois jours renforçant ainsi l’attractivité de la ville en tant que destination touristique majeure ». « L’enthousiasme et l’engagement exceptionnel des participants ont été manifestes à travers Porto-Novo, contribuant au succès de ce nouveau rendez-vous international », relève le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Du premier au dernier jour de cette première édition du Festival des Masques à Porto-Novo, informe la même source, la diversité et la beauté des célébrations ont été mises en lumière par une palette extraordinaire d’activités. Le Festival a été entre autres marqué par l’animation des places Migan, Abessan et Lokossa, les concerts en plein air sur l’Esplanade de l’Assemblée nationale, un colloque scientifique international, la grande procession des masques le long du boulevard lagunaire etc.

Le Gouvernement exprime sa profonde gratitude à l’égard de tous les participants qui ont contribué à faire de ce festival une réussite. Selon le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, « les artistes, artisans, bénévoles, opérateurs économiques et visiteurs ont joué chacun un rôle crucial dans la célébration de cet événement exceptionnel. Leur passion et leur dévouement ont assuré que chaque moment du festival soit imprégné de joie et d’authenticité ».

Avec un tel succès, le Festival des Masques à Porto-Novo s’impose désormais comme un événement annuel majeur. Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et la mairie de Porto-Novo encouragent chacun à participer à l’édition de 2025 qui promet d’être encore plus riche et plus spectaculaire.

19 août 2024 par ,